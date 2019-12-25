Больше половины петербуржцев считают, что умеют обращаться с деньгами

Чуть более половины россиян (51%) считают себя финансово грамотными. И почти столько же (55%) полагают, что им достаточно знаний для того, чтобы инвестировать свои накопления, выяснили "СберСтрахование жизни" и СберНПФ.

Самый финансово грамотный город в регионах работы Северо-Западного банка СберБанка – Санкт-Петербург. 63% жителей Северной столицы считают, что умеют обращаться с финансами, а 62% высоко оценивают свои знания в этой сфере.

При этом 49% россиян считают себя финансово неграмотными. Треть из них (13%) ощущает на себе нехватку финансовых знаний. 41% респондентов назвали себя скорее грамотными, и только 11% жителей нашей страны в полной мере уверены в своей компетентности в финансовых вопросах.

Мужчины в два раза чаще женщин отвечали, что считают себя полностью финансово грамотными (15% против 7%). Также высоко оценивают своё умение обращаться с деньгами респонденты с высшим финансовым или экономическим образованием (89%). А среди россиян с высшим гуманитарным или естественно-научным образованием, считающих себя финансово "подкованными" почти в два раза меньше (46%).

В возрастном разрезе разумно расходовать и экономить деньги лучше всего получается у респондентов от 30 до 40 лет (76%). А вот больше половины респондентов старше 60 лет (62%) не считают себя разбирающимися в денежных вопросах. Если говорить о социально-демографических группах, то наиболее финансово грамотными, по их собственной оценке, являются граждане с высоким уровнем дохода (79%).

На вопрос "Какие возможности дает высокий уровень финграмотности?" больше половины опрошенных (58%) ответили умение планировать свой бюджет и разумно распоряжаться деньгами. 42% респондентов уверены, что финансовая грамотность поможет им избежать мошенничества. Больше половины опрошенных (65%) считают, что финансовые знания помогут им в получении пассивного дохода от инвестирования, а также позволят играть на фондовом рынке и зарабатывать на ценных бумагах. Чуть более трети россиян (35%) считают, что финграмотность поможет накопить на пенсию, а 27% — разбираться и пользоваться страховыми услугами.

Чаще всего люди, считающие себя грамотными в обращении с финансами, начали накапливать знания в этой области в студенческие годы (18–24 года — 37%). В период от 25 до 35 лет — чуть менее трети респондентов (32%), в школе — 15%. Стремление принимать разумные финансовые решения у россиян с возрастом не пропадает: 12% опрошенных рассказали, что стали получать знания по управлению деньгами после 40 лет.

Чтобы скорректировать свое финансовое поведение, 43% респондентов читали специальные книги, статьи в газетах и журналах, 34% изучали блоги по финансовой и экономической тематике в соцсетях. 16% опрошенных признались, что обращаться с деньгами их научили родители. Экономическое образование, как основное, так и дополнительное, пользуется популярностью среди россиян: 20% опрошенных получили высшее финансовое, экономическое образование, в два раза больше респондентов (41%) посещали специальные курсы по повышению грамотности в школе, вузе, на работе или в свободное время.

Из числа тех россиян, которые считаются себя финансово неграмотными, большая часть (64%) готова изменить ситуацию и приступить к учебе. Так, из этого числа респондентов 57% хотели бы заняться самообразованием, 30% мечтают получить дополнительное или второе высшее образование в области финансов, а 4% хотели бы пройти корпоративные курсы на работе.

Несмотря на то, что половина финансово грамотных россиян получили свои знания в молодости, учиться обращению с деньгами никогда не поздно. В этом могут помочь специальные сервисы, которые всегда под рукой. Например, информационно-образовательная платформа СберКлевер, запущенная Сбером специально для повышения уровня финансовой грамотности. На ней собрана вся важная информация, необходимая для управления личными финансами. Из статей, обучающих курсов и развлекательно-образовательных материалов на СберКлевере пользователь сможет узнать о финансовых инструментах для накопления, страхования и инвестирования. Каждый сможет научиться распоряжаться деньгами грамотно и с пользой, и в итоге увеличить своё личное благосостояние. Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Санкт-Петербург входит в топ-10 российских регионов с высоким уровнем финансовой грамотности. Свой вклад в это делает и Сбер. При этом мы фокусируемся не только на регулярных обучающих уроках по финграмотности для школьников, студентов и других групп населения. В последние несколько лет мы видим потребность и в том, чтобы понятно и просто рассказывать о технологиях, которые сегодня уже неразрывно связаны с развитием финансовых инструментов. Цифровые навыки помогают шире смотреть на те возможности, которые предлагает рынок, и выбирать наиболее выгодные форматы управления личными сбережениями. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка

Опрос проводился в конце августа 2021 года методом телефонного интервью по случайной выборке. В опросе приняли участие 13 тыс. россиян из 37 городов РФ (население свыше 500 тыс. человек).

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