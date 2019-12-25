Больше половины компаний в Петербурге будут работать с 30 октября по 7 ноября

Не будут работать в указанный период лишь 9% компаний.

В Петербурге лишь 55% компаний продолжат работать в период с 30 октября по 7 ноября. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании этих дней выходными.

Данные опроса специалистов "HeadHunter Северо-Запад" показали, что только 9% компаний не будут работать в указанный период. Меньше 1% пока не определились. Примечательно, что 36% компаний в Петербурге будут работать не только в эти дни, но и в госпраздники 4-5 ноября.

Аналогичные цифры были зафиксированы в городе и в прошлые разы – в апреле и мае 2020 и 2021 годов, когда не работала лишь каждая десятая компания.

Ранее мы писали, что в Петербурге 72% человек считают себя счастливыми.

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