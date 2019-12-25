В среду в Пулково отменили более 50 рейсов

Большинство из них должны были отправиться на юг России. Также есть зарубежные направления.

В среду, 9 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменили более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Большинство из отмененных рейсов должны были отправиться на юг России. Также есть зарубежные направления. В частности, самолеты не полетят в Хургаду, Франкфурт, Белград, Барселону, Вену, Анталью, Дубай, Прагу, Кишинёв, Милан, а также в Белгород, Ставрополь, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу и другие города России и зарубежных стран.

Напомним, что Росавиация решила продлить режим закрытия неба на юге России до 14 марта.

Ранее мы писали, что дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Петербург запустят в марте.

Фото: pexels.com