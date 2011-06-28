Больше 40 человек умерли от коронавируса в Петербурге за последние сутки

Город на Неве традиционно занимает второе место в российской статистике по числу летальных исходов в период пандемии.

За минувшие сутки от коронавируса умер 41 человек в Северной столице. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 29 мая.

Накануне смертность в Петербурге была ниже - так, 28 мая стало известно, что от коронавируса в Петербурге умерло 33 ковид-пациента. С начала пандемии в городе на Неве зафиксировали 14 267 летальных исходов, во всей стране - свыше 120 тысяч.

Еще 846 петербуржцев подхватили инфекцию за последние сутки. А вот победить вирус смогли свыше 1200 горожан. Более 26 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус.

Власти Северной столицы призывают жителей сделать прививку от COVID-19. Напомним, что при записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин.

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