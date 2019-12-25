Больница Святой Ольги и роддом №16 больше не будут принимать коронавирусных больных

В городе постепенно уменьшается число госпитализаций ковид-пациентов.

Количество госпитализаций коронавирусных больных в Петербурге постепенно уменьшается. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "78".

Сарана отметил, что снижение наблюдается и по взрослым, и по детям. В связи с этим некоторые больницы города переходят в штатный режим работы. Так, на прошлой неделе была отменена госпитализация коронавирусных больных в половине Филатовской больницы. В ближайшие дни ковид-пациентов перестанут принимать больница Святой Ольги и роддом № 16.

Ранее Борис Пиотровский заявил, что говорить о снятии QR-кодов преждевременно.

Фото: Piter.TV