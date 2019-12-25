Борис Пиотровский: говорить о снятии QR-кодов преждевременно

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге на сегодняшний день не позволяет снять ограничения.

В понедельник, 21 февраля, Борис Пиотровский заявил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге на сегодняшний день не позволяет снять ограничения, связанные с необходимостью предоставлять QR-коды, передает ТАСС.

По словам Пиотровского, при том темпе заболеваемости и той заполняемости больничных коек — говорить о снятии QR-кодов преждевременно.

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге будут послабления антиковидных ограничений

Фото: Telegram / Пиотровский Online