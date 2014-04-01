Румен Радев назвал возможные источники финансирования проекта.

Болгария и Польша предложат НАТО построить на восточном фланге сеть трубопроводов для транспортировки горючего. Такое заявление журналистам на совместной пресс-конференции сделал президент Румен Радев по результатам общения с Анджеем Дудой. Политики не исключили того, что руководство Североатлантического альянса выступит за финансирование энергетического проекта.

Будем работать над улучшением инфраструктуры по поставке топлива, наряду с развитием шоссейных дорог и железнодорожной сети. Румен Радев, президент Болгарии

К странам восточного фланга НАТО относятся Прибалтика (Эстония, Латвия, Литва), Польша, Словакия, Румыния и Болгария.

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