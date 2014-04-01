  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Болгария и Польша предложат НАТО построить на восточном фланге сеть трубопроводов
Сегодня, 15:14
109
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Болгария и Польша предложат НАТО построить на восточном фланге сеть трубопроводов

0 0

Румен Радев назвал возможные источники финансирования проекта.

Болгария и Польша предложат НАТО построить на восточном фланге сеть трубопроводов для транспортировки горючего. Такое заявление журналистам на совместной пресс-конференции сделал президент Румен Радев по результатам общения с Анджеем Дудой. Политики не исключили того, что руководство  Североатлантического альянса выступит за финансирование энергетического проекта.

Будем работать над улучшением инфраструктуры по поставке топлива, наряду с развитием шоссейных дорог и железнодорожной сети.

Румен Радев, президент Болгарии

К странам восточного фланга НАТО относятся  Прибалтика (Эстония, Латвия, Литва), Польша, Словакия, Румыния и Болгария.

Псаки прокомментировала идею Польши об отправке миротворцев на Украину.

Теги: болгария, нато, польша, румен радев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии