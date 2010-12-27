В крупнейшем универсальном портовом комплексе и объектах внутриплощадочной транспортной и инженерной инфраструктуры будет создано 3150 рабочих мест.

Более трех тысяч рабочих мест появится на терминалах Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области и Приморский универсально-перегрузочный комплекс подписали соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун и генеральный директор комплекса Андрей Сизов.

В крупнейшем универсальном портовом комплексе и объектах внутриплощадочной транспортной и инженерной инфраструктуры будет создано 3150 рабочих мест. Соглашением предусмотрена подготовка высококвалифицированных специалистов для обеспечения проекта строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса.

Источник: пресс-служба региона