Огонь тушат 1,8 тысяч пожарных.

Более тысячи гектаров леса сгорело на юге Франции. Об этом сообщили местные журналисты с радиостанции France Bleu. Они объяснили, что пламя охватило районы города Мартиг. Этот населенный пункт располагается в департаменте Буш-дю-Рон.

Пламя разгорелось около средиземноморского побережья около 20 часов вечера 4 августа. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился. Спасателям пришлось эвакуировать из региона около 2,7 тысяч человек. Почти 150 кемпингов туристов пришлось переместить ближе к морю. Для операции власти Франции использовали суда ВМС страны и частные корабли. В зоне дежурят три боевых корабля.

Огонь удалось локализовать. С ним борются 1,8 тысяч пожарных и специальные воздушные борта. Пятеро спасателей получили легкие травмы.

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Видео: Youtube/Sharjah24 News, Dominik Opálka