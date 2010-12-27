Более 8 тысяч жителей Ленобласти присоединились к "Кроссу нации – 2019"

В Киришах торжественно открыли областной этап соревнований по бегу "Кросс нации – 2019".

В Киришах торжественно открыли областной этап соревнований по бегу "Кросс нации – 2019".

Мероприятие проводится ежегодно в рамках празднования Всероссийского дня бега. В этом году центральной площадкой регионального этапа стал город Кириши, где на старт вышли более 3 тысяч человек.

Праздник открыли забеги на специальные дистанции для дошкольников и учащихся на 100 м, 200 м и 1,5 км. Сигнал к основным стартам групповых забегов дал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин. В зависимости от уровня подготовки для участников кросса предусмотрены различные дистанции от 500 метров до 12 км.

Всего в этом году в Ленинградской области, включая муниципальные этапы, участие в забегах в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2019" приняли около 8 тысяч человек. Это ведущие спортсмены, сторонники здорового образа жизни, студенты и учащиеся, представители муниципалитетов Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО