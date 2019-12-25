В Петербурге вырастет число школ, в которых учатся по пятидневке

85% школьников с нового учебного года будут учиться с понедельника по пятницу. Таким образом, количество тех, кто не ходит в школу по субботам, увеличится на 4%. Об этом 7 июня на заседании правительства Петербурга сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.
Шестидневная учебная неделя предусмотрена для школ и лицеев с углубленной программой. Таких школ 269.
На данный момент в Петербурге 688 образовательных учреждений и 55 тысяч учеников.
Ранее введение пятидневки обсуждали депутаты и представители сферы образования.
Фото: Piter.tv
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