В Петербурге вырастет число школ, в которых учатся по пятидневке

По сравнению с нынешним годом показатель увеличится на 4%.

85% школьников с нового учебного года будут учиться с понедельника по пятницу. Таким образом, количество тех, кто не ходит в школу по субботам, увеличится на 4%. Об этом 7 июня на заседании правительства Петербурга сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

Шестидневная учебная неделя предусмотрена для школ и лицеев с углубленной программой. Таких школ 269.

На данный момент в Петербурге 688 образовательных учреждений и 55 тысяч учеников.

Ранее введение пятидневки обсуждали депутаты и представители сферы образования.

Фото: Piter.tv