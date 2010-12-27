Более 70% родителей проголосовали за введение школьного дресс-кода

Но есть и те, кто не против рваных джинс, цветных прядей и даже пирсинга.

Более 70% родителей российских школьников выступили за обязательный дресс-код в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Mail.ru Дети. В опросе участвовали более 15 000 пользователей Рунета, мам и пап, бабушек и дедушек.

Также 36% опрошенных не против цветных прядей, 13% разрешили бы детям пирсинг, а 10% даже не против яркой одежды и рваных джинс.

Что касается дресс-кода, то 43% респондентов предложили деловой стиль, "белых верх - черный низ", 33% просто хотели одинаковую школьную форму.

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