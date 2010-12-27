Более 5,5 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в Едином дне трудоустройства

На ярмарках вакансий жители региона смогли познакомиться с предложениями работы, посетить практические тренинги по совершенствованию профессиональных компетенций и грамотному составлению резюме.

Более 5,5 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в Едином дне трудоустройства, прошедшем сегодня во всех муниципальных районах.

На ярмарках вакансий жители региона смогли познакомиться с предложениями работы, посетить практические тренинги по совершенствованию профессиональных компетенций и грамотному составлению резюме. Из всех участников более 2 тысяч людей сегодня на площадках Единого дня трудоустройства прошли гарантированные собеседования на работу.

Биржа труда четвертый год подряд открывает уникальные площадки, где соискатели могут пообщаться сразу с десятками работодателей и пройти собеседования. В этом году свыше 350 работодателей представили 20 тысяч рабочих мест в различных сферах деятельности. Вакантные предложения по работе представлены предприятиями региона в различных отраслях: производство, торговля, медицина, строительство, перерабатывающая промышленность.

Ленинградская область стабильно входит в пятерку регионов с минимальным уровнем безработицы, сегодня этот показатель составляет 0,35%. Вместе с тем в банке вакансий региона 22571 предложение из различных отраслей.

В этом году Единый день трудоустройства проходит в два этапа. Сегодня для жителей Ленинградской области были открыты ярмарки вакансий, а 27 сентября состоится панельная сессия "Квалифицированные кадры – в поисках новых точек роста" и интерактивный фестиваль "Work-fest" на базе учебного комплекса "Ленэнерго".ф

Источник: пресс-служба ЛО