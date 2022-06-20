Более 4,2 млн человек пострадали от наводнения в Индии

Причиной катастрофы стали муссонные ливни, которые обрушились на северо-восточные штаты страны.

Количество граждан, пострадавших от наводнения в северо-восточных штатах Индии, составило как минимум 4 млн 228 тыс. 100 человек. Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Отметим, что до этого власти приводили данные о 3,1 млн пострадавших, а за сутки до этого сообщалось о 63 жертвах.

Причиной стихийного бедствия стали сильные муссонные ливни, которые вывели из берегов реку Брахмапутра. Больше всего от этого пострадали штаты Ассам и Мегхалая. В общей сложности по стране затоплено 5 тыс. 137 деревень, повреждены 107 тыс. 370 га посевных.

Ранее мы сообщили о том, что в Мексике 13 человек погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом.

Видео: Telegram / TACC