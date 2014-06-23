Более 400 человек погибли за год на дорогах Петербурга и Ленобласти

Водителей призывают быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно вблизи детских садов и школ.

В Петербурге и Ленобласти в этом году погибли более 400 человек в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону со ссылкой на старшего инспектора пятого отдела управления Госавтоинспекции Дмитрия Заставского.

В этом году в Петербурге произошло свыше 4 тыс. автомобильных аварий. В них смертельные травмы получили 128 человек. Еще 4,5 тыс. участников ДТП пострадали. Кроме того, в результате автокатастроф погибли двое детей, еще 450 получили травмы.

В Ленинградской области произошло более 1,8 тыс. аварий с пострадавшими. В ДТП скончались 289 человек.

Водителей призывают быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно вблизи детских садов и школ. Важно быть предельно осторожными в период новогодних праздников, когда некоторые водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.tv: в аварии на автодороге "СПб – Матокса" погиб 65-летний водитель Ford Fusion.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области