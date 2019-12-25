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В Петербурге уничтожили более 35 тонн зараженной черешни
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге уничтожили более 35 тонн зараженной черешни

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Лабораторные исследования установили, что партии черешни заражены возбудителем бурой монилиозной гнили.

В Петербурге государственным инспектором Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля были обнаружены импортные партии черешни с признаками заражения продукции. Две партии плодов весом более 35 тонн следовали из Сербии в адрес петербургской оптовой фирмы.

Лабораторные исследования установили, что партии черешни заражены возбудителем бурой монилиозной гнили. Это опасное карантинное грибковое заболевание может заражать все наземные органы растения, в том числе и плоды.

По заявлению собственника продукции 35,1 тонна черешни уничтожены.

Фото: pxhere.com

Теги: россельхознадзор, черешня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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