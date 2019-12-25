Сейчас страна наращивает выпуск медицинского оборудования, как во время Великой Отечественной войны.

Более 30 стран попросили Россию поставить аппараты ИВЛ. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

- Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки, - сказал он.

Бочаров считает, что у России хватит мощностей, чтобы производить не только аппараты для искусственной вентиляции лёгких, но и другое высокотехнологичное оборудование в области здравоохранения.

По словам заместителя главы ведомства, сейчас страна наращивает выпуск медицинского оборудования, как во время Великой Отечественной войны.

Ранее Минпромторг России рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя. Чиновники объяснили это тем, что новые ограничения в реализации алкогольной продукции негативно скажутся на росте нелегального товара, а также создаст "социальное напряжение".