В Волгодонске пострадали спортсмены возрасте 10-14 лет.

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области. Об этом рассказали представители управления Следственного комитета по региону. Известно, что пострадавшие находились в городе Волгодонск в центре загородного отдыха. У молодых спортсменов выявлены симптомы инфицирования (тошнота, диарея и рвота). На недомогание пожаловался 31 человек в возрасте от 10 до 14 лет.

Следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ). пресс-служба СК РФ по региону

СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер.

Фото: Следственный комитет России