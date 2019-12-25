Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области. Об этом рассказали представители управления Следственного комитета по региону. Известно, что пострадавшие находились в городе Волгодонск в центре загородного отдыха. У молодых спортсменов выявлены симптомы инфицирования (тошнота, диарея и рвота). На недомогание пожаловался 31 человек в возрасте от 10 до 14 лет.
Следственным отделом по городу Волгодонск следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ).
пресс-служба СК РФ по региону
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер.
Фото: Следственный комитет России
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