Более 300 петербургских спортсменов получат премию правительства города

Размер премии зависит от уровня соревнований.

Более трехсот петербургских спортсменов и тренеров получат премию правительства города за высокие достижения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Премия полагается за достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях в первом квартале этого года.

Обязательным условием является место жительства или пребывание в Петербурге. Размер премии зависит от уровня соревнований, конкретные цифры не приводятся. Ее получат 335 спортсменов и их тренеров.

Ранее Piter.TV рассказал об Игоре Петровиче Виноградове, который на общественных началах тренирует спортсменов, которые занимаются прыжками с трамплинов на лыжах. По его словам, несмотря на победу в соревнованиях мирового масштаба, в качестве благодарности ему вручали лишь грамоты.

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