Более 2 тыс. инфекционных коек развернули в больницах Петербурга

В поликлиниках города для пациентов с признаками ОРВИ развернут 171 фильтр-бокс.

В петербургских стационарах развернуто 2 103 инфекционные койки. Сегодня прием инфекционных больных начала Городская больница №38 имени Н.А. Cемашко. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению.

В комздраве добавили, что в поликлиниках города для пациентов с признаками ОРВИ развернут 171 фильтр-бокс.

Напомним, что в Петербурге почти полностью выполнили план по вакцинации от гриппа. По словам специалистов, сегодня в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации, а нагрузка на систему в целом далека от пиковых значений.

Ранее петербуржцев призвали носить медицинские маски. Врач-эпидемиолог предположил, что грипп в этом году сможет "отыграться" за те два года, когда он был вытеснен новым коронавирусом

Фото: Piter.tv

