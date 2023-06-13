Более 20 солдат ВСУ были уничтожены на южнодонецком направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Две бронированные машины и более 20 украинских боевиков были уничтожены при отражении атаки на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал руководитель "Восточной" группировки Вооруженных сил России. Он уточнил,что передовыми подразделениями отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Артиллерийским огнём российские военнослужащие ликвидировали живую силу противника,тразмещенную в районе Времевки, а также один танк противника, найденный в районе совхоза Октябрь, а также танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого. Дополнительно боевыми расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" поражен танк и живая сила местных националистов в районе западнее Великой Новоселки. Уточняется,тчто средствами противовоздушной обороны ликвидирован беспилотник ВСУ по типу "Фурия".

Ha Запорожском направлении расчётами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Также асчётом зенитного ракетного комплекса "Оса" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Фурия".

Минобороны показало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard.

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Фото и видео: Минобороны России