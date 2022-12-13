Более 1,5 миллионов кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за зимний сезон

С начала зимнего периода в Петербурге суммарно выпало уже более 155 сантиметров снега.

Дорожные предприятия Петербурга 10 марта преодолели отметку в 1,5 миллиона кубометров снега, вывезенного на утилизацию с улиц Петербурга. Сказались последствия снегопадов в первые дни марта. Тогда за короткое время на Петербург высыпало 30% месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия.

С начала зимнего периода в Петербурге суммарно выпало уже более 155 сантиметров снега. С 7 по 10 марта выпало почти 13 сантиметров осадков, а до этого с 5 по 7 марта – почти 12 сантиметров.

В прошлом зимнем сезоне к этому времени было утилизировано более 4 млн кубометров снега. Снег в основном вывозится на 18 пунктов утилизации ГУП "Водоканал СПБ".

Фото: пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия