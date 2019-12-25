С начала года петербуржцы оформили в Сбербанке более 130 тысяч кредитов

В общей сложности жители Северной столицы взяли взаймы 34,7 млрд рублей.

За 5 месяцев 2021 года Северо-Западный банк Сбербанка в Петербурге выдал более 130 тысяч потребительских кредитов. Это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего жители Петербурга взяли взаймы 34,7 млрд рублей. Почти 70% кредитов были открыты онлайн.

35% петербуржцев берут займы до 100 тысяч рублей, 22% - до 200 тысяч, и только 4% заемщиков – от 1 млн и выше. Чаще всего кредит оформляют на период от 1 года до 5 лет. Таких клиентов Сбера 56%, из них 35% погашают задолженность в срок до 3 лет.

20% кредитов берут молодые люди до 30 лет, более половины заемщиков – клиенты возрастом от 30 до 45 лет.

Потребительский кредит можно получить в офисе банка, в Сбербанк Онлайн, а также в мобильном приложении. При оформлении кредита онлайн можно сохранить заявку до отправления ее на рассмотрения в банк. Отложенная заявка получит статус "Черновик", ее можно найти в разделе "Кредиты".

Решение по заявке занимает от двух минут. После одобрения деньги поступят на карту в течение минуты. С подробными условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Фото: Piter.TV