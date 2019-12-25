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Более 12 миллионов человек прокатились из Петербурга в Выборг на «Ласточке»
Сегодня, 10:55
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lizapoluda

Более 12 миллионов человек прокатились из Петербурга в Выборг на «Ласточке»

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Маршрут признан самым популярным направлением электропоезда.

Пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО  "СЗППК" ) сообщила о том, что с 2015 года электропоездом  "Ласточка"  по маршруту Санкт-Петербург – Выборг воспользовались более 12 миллионов пассажиров. Таким образом, направление стало наиболее востребованным среди маршрутов.

Впервые три пары поездов по будням и четыре пары по выходным дням запустили 5 лет назад. Сейчас это количество увеличилось: так, зимой по маршруту Санкт-Петербург – Выборг курсирует шесть пар  "Ласточек"  по будням и семь – по выходным. Летом к перевозкам добавляется дополнительный поезд. 

С момента запуска, электропоездом воспользовались более 33 миллионов человек на двенадцати маршрутах. В 2020 году  "Ласточки"  перевезли более 670 тысяч пассажиров. Эта цифра превысила прошлогодний показатель на 14%.

Отметим, что вагоны электропоезда "Ласточка" оснащены доступом к Wi-Fi-сети. Кроме того, в пути пассажиры могут послушать аудиогид "Экспресс в историю" и воспользоваться услугами кейтеринговой компании на информационно-развлекательном портале Lastochka.Center. 

Ранее мы рассказывали о том, что между Петербургом и Москвой в мартовские выходные запустят дополнительные  "Ласточки" .

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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