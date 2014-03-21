Более 1000 петербуржцев заболели ковидом за минувшие сутки

В городе от ковида выздоровело 714 человек и 12 скончались.

За минувший четверг в Петербурге заразились ковидом 1098 человек. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе от ковида выздоровело 714 человек и 12 скончались. В больницах развернуто 2675 коек для лечения коронавируса и пневмонии. На стационарном лечении находятся 2452 пациента, на амбулаторном – 6621.

За прошедший четверг от ковида привились 243 петербуржца, закончили цикл вакцинации 59, ревакцинировались 2512. На сегодняшний день запас вакцины от ковида составляет 478 344 дозы.

Ранее за месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге почти на 60 процентов. Зампред комздрава Дмитрий Мотовилов попросил горожан в случае проявления первых признаков болезни соблюдать постельный режим.

Фото: Piter.tv

