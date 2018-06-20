Большая вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

В Северной столице открывается новый сезон юмористических вечеринок от петербургских резидентов Comedy Club.

Вечером 13 апреля петербургский Comedy Club проведет открытие весеннего сезона вечеринок. Уже по традиции мероприятие примет фрегат "Благодать". С новыми номерами и стенд-ап выступлениями перед жителями Северной столицы выступят дуэт Кукота и Чехов, Иван Половинкин, Валентин Сидоров, Денис Смирнов и другие участники телевизионного проекта Comedy Battle.

Ведущими события станут Степан Пестряков и Дмитрий Мишланов.

Сбор гостей: с 21 часов. начало вечеринки: в 22 часа. Место проведения: фрегат "Благодать" (Пироговская набережная, 2).

Мероприятие для людей 18+

Фото: Comedy Club Санкт-Петербург



