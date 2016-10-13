"Кукота&Чехов" показали свое юмористическое видение произведений Шекспира

14 декабря на сцене киностудии "Лендок" резиденты Comedy Club дуэт "Кукота&Чехов" представили самые известные пьесы величайшего английского драматурга Уильяма Шекспира в юмористическом формате.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств, артисты Михаил Кукота и Игорь Чехов показали пришедшим совершенно новое видение произведений Шекспира, уместив их в 1,5 часа. Поддержать ребят пришли их друзья с Comedy Club, с ТНТ, родные и те, кто знает, что спектакль с участием Чехова и Кукоты – это будет что-то фееричное.

Я все отдал зрителю. Хочется съесть микрофон и пойти поспать. Есть очень замечательная теория, я в нее верю, что, когда ты уходишь со сцены с приятной усталостью, значит, у тебя получилось, и ты получил ту энергию, которую отдал. Это как энергия «Ки», которая проходит сквозь зал, отражается и приходит к тебе. Но через людей. Если все положительно и у тебя приятный осадок, значит, у нас все у всех получилось. И у зрителей, и у нас, и у режиссера.

Михаил Кукота, артист

Сюжеты, пережившие миллионы постановок по всему миру, удалось совместить в нечто новое и современное. Комики, не прибегая к лишним декорациям, вдвоем смогли показать кровавую историю "Макбет", любовную драму "Ромео и Джульетта", а также "Короля Лир", "Отелло" и "Тит Андронник" так, что у зрителей от смеха выступили слезы. Вишенкой на торте, конечно же, стал "Гамлет".

Публика хорошо встречает. Было много знакомых людей. Они понимали куда идут, на что идут. На какой жанр, и что их ожидает. Сама трезвая оценка нашему спектаклю – это аплодисменты зрителей.

Игорь Чехов, артист

Автором идеи стал молодой режиссер Илья Мощицкий, который известен экспериментальными кросс-жанровыми постановками. Артисты рассказали, что идея появилась еще полтора года назад, но, несмотря на это, репетиции заняли около трех месяцев:

Илья Мощицкий вынашивал идею такого необычного оригинального способа раскрыть Шекспира под другим углом. Ему нужны были артисты оригинального жанра. Ну и тут, на его пути, совершенно случайно появились мы. У нас просто было много свободного времени.

Михаил Кукота, артист

Главное, что три месяца, которые мы собираемся вместе на репетиции, мы хорошо провели время и ржали очень много, сильно. Сегодня это выливалось на людей.

Игорь Чехов, артист

Что касается критиков и тех, кто не приемлет переосмысление классических произведений Чехов и Кукота рассказали, что не сильно беспокоятся этим вопросом. По их мнению, критикам тоже надо давать почву для рассуждений:

Мы делали все для Тамары Николаевны (мамы Игоря Чехова) и для критиков, потому, что эти два человека трезво размышляют. А вообще хочу вам сказать, что критики, на то они и критики. Они в принципе должны что-то делать. А чем они еще будут заниматься? Мне, я думаю, что наверняка и Чехову, на критиков… вот счастья им и здоровья. Поверьте мне, как бы не сложилась критическая статья, наше отношение к тому, что мы делаем, не изменится ни на йоту. Мы будем продолжать то, что любим, продолжать это делать для зрителя и, поэтому, никто нас не остановит.

Михаил Кукота, артист