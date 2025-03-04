Задача выполнена военнослужащими 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Север" на СВО.

Российские военнослужащие рассказали о сложностях при освобождении населенного пункта Погребки, расположенного на территории Курской области. Командир роты с позывным "Угра" уточнил, что противник создал в селе такой укрепленный район, к которому не было подходных путей из-за того, что по бокам находилась вода, а все огневые точки оказались пристрелены до метра. Вооруженные силы Украины оборонялись при помощи ствольной артиллерии, АГС, минометов, танков и бронированной техники.

Тяжело сказать, что вот именно они там за счет артиллерии удержались. Много расчетов БПЛА работало, потому что при штурме бывало так, что ребята закрепились на отдельном участке, доходило до того, что одного бойца по два-три FPV-дрона сопровождали. Были свои сложности, трудности. командир роты с позывным "Угра"

Боец добавил, что российские штурмовики из "Северной" группировки войск, выдвигаясь на освобождение Погребков, вынуждены были пройти через болото. В результате контроль над селом удалось получить работой малых штурмовых групп. Таким способом бойцы продвигались по участку, так как все подъездные пути были заминированы. Командир взвода с позывным "Гидам" уточнил прессе, что у противника было где-то около 40 человек личного состава. У российского взвоза было шесть человек. Он заходили а село с помощью поддержки артиллерии, также помогали беспилотники.

С ложно было то, что они не допускали нам подойти к ним. Постоянно сбросы, работала сильно прямо артиллерия. В итоге мы прорвали и зашли. Основная ветка у них уже была закрыта. Не было уже доступа ни боеприпасов, ни продуктов. Они уже были закрыты полностью. командир взвода "Гидам"

"Гиацинты" уничтожили американскую гаубицу M777 и машину РЛС.

Фото и видео: Минобороны России