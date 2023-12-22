Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве

Военнослужащие рассказали о работе на Кременском участке фронта СВО.

Группа "Аида" отряда "Охотника" чеченского спецназа "Ахмат" уничтожила укрепленный район Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесничестве. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал командир подразделения с позывным "Аид". Известно, что бойцы также занимались корректировкой работы отечественной артиллерии по объекту противника с личным составом. Согласно данным с беспилотника, в блиндажах, по которым велся огонь, находилось не менее 10 военнослужащих армии киевского режима.

Работаем 152-ой артиллерией по укрепрайону противника, который они усиливали ночью. Сейчас мы им объясним, что окапываться на нашей территории не надо, мы этого не любим. командир группы позывным "Аид"

Эксперт объяснил, что российская артиллерия ежедневно уничтожает укрепрайоны ВСУ в данном районе. Он заметил, что противнику удалось сформировать протяженную сеть укреплений на Кременском участке фронта. Местами такие системы блиндажей достигают по протяженности четырех километров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости