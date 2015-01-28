Bloomberg узнал об атаке хакеров из Китая на ядерное агентство США

Пострадала компания Microsoft и другие ведомства США.

Новостное агентство The Bloomberg узнало об атаке китайских хакеров из на американское национальное ядерное агентство. Иностранные журналисты считают, что речь идет о действиях киберпреступников против системы управления документами SharePoint от компании Microsoft. Ранее фирма от 22 июля обвинила в причастности к атакам связанных с Пекином злоумышленников. Официальные власти из КНР просили Вашингтон не очернять кого-либо бездоказательно. Власти страны рассказали, что выступают против всех форм кибератак и киберпреступности.

В компании Microsoft уточнили, что к взлому были причастны члены связанных с правительством групп Linen Typhoon и Violet Typhoon. Кроме того, специалисты указали на активность хакеров еще одной связанной с Китаем группировки Storm-2603 в отношении SharePoint. Злоумышленники якобы использовали уязвимости программы с 7 июля. Источник новостного агентства The Bloomberg публично назвал и другие пострадавшие американские правительственные структуры. Среди них оказались Мининстерство по образованию и региональные органы штатов Флорида и Род-Айленд. Дополнительно неизвестными преступниками были атакованы правительственные субъекты в Европе, Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Хакеры украли учетные данные для входа, включая имена пользователей, пароли, хэш-коды.

Возникшая проблема привела к общественной критике в адрес Microsoft. В частности, сенатор-демократ Рон Уайден сообщил аудитории, что государственные учреждения зависимы от такой компании, которая не только не заботится о собственной безопасности, но при этом также зарабатывает миллиарды долларов на продаже премиальных услуг по кибербезопасности для устранения недостатков в своих продуктах. Экс-чиновник по кибербезопасности в США Роджер Кресси добавил, если цифровая экосистема имеет только одного поставщика продуктов, то "последствия его ошибок могут быть катастрофическими".

Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие.

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