Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

В СМИ раскрыли сведения о числе военных РФ около границ Киева.

Информационное агентство Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на государственной границе с Украиной.В СМИ делают отсылку к источнику из британской компании Janes, которая специализируется на обороне и разведке. СОгласно данным журналистов, спутниковые снимки в регионе указывают на передислокацию сил, систем противовоздушной обороны и бронетехники, которая ведется с ноября 2021 года.

Фотографии демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах…. Россия сумеет быстро укрепить эти силы, перебросив крупные формирования по воздуху и железной дороги. материал издания

Авторы публикации также сослались на сведения, полученные от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Официальная сводка Киева располагает информацией о том, что на расстоянии не более 200 километров от границы якобы сейчас дежурят порядка 122 тысяч российских военных.

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