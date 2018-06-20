Американские аналитики рассчитали ежегодный "индекс завтрака"

Специалисты подсчитали затраты на "стандартный завтрак" в разных странах мира.

Аналитики американского издания Bloomberg представили ежегодный глобальный "индекс завтрака". Он учитывает ежедневные затраты и время, необходимое для того чтобы заработать на "стандартный завтрак". Речь идет о двух ломтиках хлеба, стакане молока, одном яйце и фрукте.

Самым доступным оказался завтрак в Женеве, Дубае, Люксембурге и Берне. В этих городах на утренний перекус тратят 1 % своих ежедневных доходов и 3-5 минут на заработки. Тяжелее всего приходится жителям Африки, Южной Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Например, ганцу потребуется 2 часа 15 минут, чтобы заработать себе на завтрак. При этом он отдает 28 % своих ежедневных доходов.

В рейтинг вошли и российские города — Москва и Петербург. Жителям столицы нужно потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать на "стандартный завтрак". Москвичи отдают за это 2,2 % денег (около 2 тысяч рублей). Петербуржцы тратят чуть больше времени и меньше денег. Они отдают 3,11 % от заработка (около 1,4 тысяч рублей) и 14,9 минут времени.

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