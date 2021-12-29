Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше

Вашингтон хочет доказать, что "Томагавки" не размещены на базах НАТО в этих странах.

Соединенные Штаты предложили России обсудить возможность инспекции баз Североатлантического альянса в Румынии и Польше. Об этом сообщила репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на собственные источники.

Таким образом Вашингтон хочет доказать, что "Томагавки" не размещены на базах НАТО в указанных странах, отметила она. При этом США ждут аналогичных шагов и от Москвы.

США заявили Кремлю о готовности обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ. Дженнифер Джейкобс, репортер агентства Bloomberg

В материале на сайте Bloomberg уточняется, предложение Соединенных Штатов призвано развеять опасения РФ относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против нее.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину даже в случае начала в регионе вооруженных действий.

Фото: Instagram / nato