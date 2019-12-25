Bloomberg: США могут ввести санкции против РФ, затрагивающие обмен рубля

В СМИ назвали возможные новые санкции Запада против Москвы.

Информационное агентство Bloomberg считает, что США могут ввести санкции против РФ, затрагивающие обмен рубля. Такое мнение американские авторы высказали в материале. Со ссылкой на собственные источники СМИ рассказало о том, что Вашингтон и западные партнеры обсуждают возможность внедрения экономических ограничений в отношении ряда кредитных организаций из РФ, а также отдельно Российского фонда прямых инвестиций. Меры воздействия будут включать в себя ограничение конвертирования национальной валюты (рубля) в доллары, евро и британские фунты.

Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и РФПИ, - один из возможных вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с Владимиром Путиным. публикация Bloomberg

Bloomberg пояснил, что наиболее жесткой мерой было бы отключение России от SWIFT. Однако такое решение нанесло бы сильнейший удар по гражданам РФ. Также обсуждается и запрет на инвестирование в российский государственный долг на вторичном рынке.

Белый дом рассказал, какие темы обсудят президенты Байден и Путин.

Фото: Piter.tv

