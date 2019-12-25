Госсекретарь США рассказал, над чем работают американские дипломаты в поддержку Киева.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в эфире местного телеканала PBS. По данным лидера Госдепа США, дипломаты работают "в режиме 24/7" для того, чтобы обеспечить солдат киевского режима всем необходимым. В частности, от ВСУ и руководства страны поступают жалобы о подавляющем преимуществе огневой мощи противника, а также о дефиците вооружений и боеприпасов. Блинкен также упомянул об интенсивных боях на территории Донбасса и юге Украины.

На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем, чтобы обеспечить их всем, в чем они нуждаются. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат из США подчеркнул, что глава Пентагона (министерства по обороне) Ллойд Остин сегодня обсудит в Брюсселе с иностранными коллегами из десятков стран военные потребности Украины.

В Госдепе США обеспокоены увеличением объема закупаемой Индией российской нефти.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

