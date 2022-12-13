Блинкен заявил о взаимосвязанности поддержки Украины и решения внутренних проблем США

В Госдепе оценили проблемы в США.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что поддержка киевского режима со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны. Дипломат пояснил журналистам на совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли о том, что в настоящее время у властей страны нет оснований говорить о начале сокращения коллективным Западом помощи украинским представителям. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, как в Белом доме могут переломить тенденцию уменьшения поддержки Украины на Западе в тот момент, пока властям приходится решать внутренние проблемы страны. В частности, речь шла об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия, борьбе с распространением в США синтетических опиоидов.

Во-вторых, я бы также оспорил представление о слабеющей поддержке. Я бы, к примеру, переадресовал вас к чрезвычайно решительному заявлению, сделанному недавно спикером Палаты Маккарти относительно поддержки Украины и прочной поддержки, а также стремления довести дело до конца. Энтони Блинкен, госсекератрь США

Госсекретарь США добавил, что перед страной нет выбора "или - или" в плане той работы, которая предпринимается в различных мировых регионах и тем, чем специалисты занимаются на Родине.

Блинкен заявил, что Киев получил от Запада все вооружения для успешного контрнаступления.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour