Блинкен заявил, что Киев получил от Запада все вооружения для успешного контрнаступления

В Госдепе рассказали о том, что ждут успеха от ВСУ.

Вооруженные силы Украины получили от коллективного Запада все необходимые вооружения, для того, чтобы попытка контрнаступления стала успешной. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что власти США дополнительно выделили новый пакет поддержки киевскому режиму, который включает в себя системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Речь идет о помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

Речь идет не только о вооружениях, но также об обучении <...>, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США донесли до Китая свою позицию о необходимости взаимодействия.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour