Блинкен заявил, что Киев получил от Запада все вооружения для успешного контрнаступления

Вооруженные силы Украины получили от коллективного Запада все необходимые вооружения, для того, чтобы попытка контрнаступления стала успешной. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что власти США дополнительно выделили новый пакет поддержки киевскому режиму, который включает в себя системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Речь идет о помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.
Речь идет не только о вооружениях, но также об обучении <...>, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен заявил, что США донесли до Китая свою позицию о необходимости взаимодействия.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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