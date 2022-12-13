Блинкен заявил, что США донесли до Китая свою позицию о необходимости взаимодействия

В Госдепе США рассказали о необходимости сохранять конкуренцию без перерастания ее в конфликт.

Американские власти при президенте Джо Байдене донесли до Китая свою позицию о необходимости взаимодействия и сохранения каналов связи. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне. Таким образом дипломат ответил на вопрос СМИ о том, как прошел разговор между послом США в КНР Николаса Бернса с главой МИД КНР Цинь Ганом.

Могу лишь сказать, что мы донесли до наших коллег в правительстве в Пекине важность, с нашей точки зрения, взаимодействия, именно из-за того, что у нас крайне сложные и одновременно значимые отношения, которые важны для людей в США и Китае. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен заметил, что в национальных интересах США , Китая, всего мира "устанавливать и укреплять каналы связи", так как эти две страны несут ответственность "за управление различиями" и должны работать над тем, чтобы двусторонняя конкуренция не перерастала в глобальный конфликт.

Блинкен: США и Британия выступают за немедленное продление зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour