Блинкен заявил о поддержке Киева на фоне ситуации в Донбассе

США беспокоятся из-за сосредоточения российских войск у границы с Украиной.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о поддержке евроатлантической интеграции Киева на фоне ситуации на Донбассе. Такое заявление чиновник сделал в Брюсселе на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом американский представитель написал в собственном аккаунте в Twitter.

Я провел встречу с главой МИД Украины для обсуждения непоколебимой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму. Энтони Блинкен, госсекретарь США

При этом чиновник выразил обеспокоенность Вашингтона действиями российских военных около государственной границы с Украиной. По мнению Госдепа, Москва занимается агрессивной риторикой и дезинформацией, а также нарушает режим прекращения огня на юго-востоке Украины, перемещает боевые силы в Крыму. Блинкен подтвердил сведения о максимальном сосредоточении войск на границе со времен 2014 года.

Блинкен и Кулеба на встрече в Брюсселе затронули тему "Северного потока - 2".

Фото: Twitter/Secretary Antony Blinken