В ГОсдепе США оценили вероятность подключения КНР к мирному урегулированию украинского кризиса.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Россия в настоящее время не готова вести переговоры о мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на онлайн-интервью для местного издания The Washington Post сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что пока то Вашингтон не видел таких действий со стороны руководства в Москве о том, что власти готовы заниматься "значимой дипломатией". В Госдепе подчеркнули, что в России наоборот, продолжают "ужасающий натиск". Таким образом гость шоу оценил перспективны начала мирного урегулирования регионального кризиса при участии Китая.

Если страны, особенно обладающие значительным влиянием, такие как Китай, готовы играть позитивную роль, пытаясь обеспечить мир, то это хорошо. Однако в фундаментальном смысле это должно начаться с того, чтобы Владимир Путин принял такое фундаментальное решение. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State