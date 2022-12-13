Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что Вашингтон оставляет на усмотрение киевского режима способы защиты своей территории в региональном конфликте. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в открытом онлайн-интервью местной газете The Washington Post. Таким заявлением гость эфира ответил на вопрос ведущего о том, какую позицию власти США занимают в связи с поступающими российскими обвинениями в адрес украинских коллег об организации атак беспилотниками по Кремлю. Руководитель Госдепа подчеркнул, что дипломаты пока что не обладают достаточной информацией о произошедшем. Блинкен пояснил, что видел в СМИ сообщения об инциденте, но не может на текущий момент их подтвердить.
Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию. Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен заявил, что Госдеп решает, признать ли Кара-Мурзу* незаконно удерживаемым.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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