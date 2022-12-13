Блинкен заявил, что США оставляют на усмотрение Украины защиту своей территории

В Госдепе США оценили попытку ВСУ атаковать Кремль.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что Вашингтон оставляет на усмотрение киевского режима способы защиты своей территории в региональном конфликте. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в открытом онлайн-интервью местной газете The Washington Post. Таким заявлением гость эфира ответил на вопрос ведущего о том, какую позицию власти США занимают в связи с поступающими российскими обвинениями в адрес украинских коллег об организации атак беспилотниками по Кремлю. Руководитель Госдепа подчеркнул, что дипломаты пока что не обладают достаточной информацией о произошедшем. Блинкен пояснил, что видел в СМИ сообщения об инциденте, но не может на текущий момент их подтвердить.

Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию. Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что Госдеп решает, признать ли Кара-Мурзу* незаконно удерживаемым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State