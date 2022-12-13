Блинкен заявил, что Госдеп решает, признать ли Кара-Мурзу* незаконно удерживаемым

В Госдепе США рассказали о процедуре признания человека незаконно удерживаемым.

Американское внешнеполитическое ведомство рассматривает вопрос о том, будет ли Вашингтон считать незаконно удерживаемым российского публициста Владимира Кара-Мурзу (является на территории России иностранным агентом по решению Минюста), который ранее был приговорен Московским городским судом к 25 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене. Соответствующее заявление в рамках выступления на открытом интервью для местного издания The Washington Post сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во-первых, мы сожалеем о том, что с ним делают. Во-вторых, признание незаконно удерживаемым - есть процедура и критерии, которые мы применяем. И это никоим образом не предопределяет того, что мы можем сделать в будущем по мере рассмотрения этого дела и других. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Таким образом чиновник ответил на вопрос обозревателя издания Дэвида Игнейшеса. Тот уточнил, что Владимир Кара-Мурза не является американцем, но его супруга проживает в столице США, а дети являются американскими гражданами. Энтони Блинкен подчеркнул, что по мере того, как появляются подробности об обращении с заключенными в России, принимаются решения о процедуре признания о незаконном удержании. В настоящее время дипломат не может сказать о том, когда именно будет принято решение по Кара-Мурзе.

Блинкен: США советуют своим гражданам пересмотреть планы по посещению России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State