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Блинкен заявил о готовности США к взаимодействию с РФ по урегулированию на Украине

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В Госдепе не видят со стороны России желания начать мирное урегулирование ситуации с Киевом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о готовности властей США к взаимодействию с российскими коллегами по урегулированию кризиса на Украине. Соответствующей информацией с местными законодателями на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам в Палате Представителей Конгресса США сделал чиновник. Он пояснил, что на текущий момент Вашингтон не видит того, что Москва стремится к этому процессу. Эксперт пояснил, что дипломаты отчаянно рассчитывают на мир в регионе, но речь идет о справедливости и прочности соглашений.

Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США выступают за развитие соглашений по контролю над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: госдеп, переговоры, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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