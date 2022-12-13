Блинкен заявил о готовности США к взаимодействию с РФ по урегулированию на Украине

В Госдепе не видят со стороны России желания начать мирное урегулирование ситуации с Киевом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о готовности властей США к взаимодействию с российскими коллегами по урегулированию кризиса на Украине. Соответствующей информацией с местными законодателями на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам в Палате Представителей Конгресса США сделал чиновник. Он пояснил, что на текущий момент Вашингтон не видит того, что Москва стремится к этому процессу. Эксперт пояснил, что дипломаты отчаянно рассчитывают на мир в регионе, но речь идет о справедливости и прочности соглашений.

Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США выступают за развитие соглашений по контролю над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

