Руководитель Госдепа США посетил Конго с африканским турне.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что страны Африки должны уважать территориальную целостность друг друга. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции, которая организована в столице Конго в рамках рабочего иностранного турне дипломата. Мероприятие транслировалось телеканалом C-SPAN.

Позвольте мне просто добавить, что все страны должны уважать территориальную целостность соседей. Мы очень серьезно воспринимаем этот тезис во всем мире. Мы тратим время, говоря об этом в случае с Украиной. Но это одинаково важно и здесь. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец прокомментировал отношения между ДРК (Демократической республикой Конго) и Руандой, в частности действующее в ДРК повстанческое "Движение 23 марта" ("М-23"). По мнению Энтони Блинкена, любой ввод зарубежных войск в страну должен быть транспарентным и происходить с согласия местных властей, в соответствии с резолюцией ООН. В СШа призывают "М-23" "прекратить "насилие и осуществить демилитаризацию".

Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN