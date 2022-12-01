Блинкен: Запад попытается создать эффективную защиту инфраструктуры Украины

В Госдепе США рассказали о важности гарантировать защиту критически важных энергетических объектов страны.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что коллективный Запад попытается создать эффективную защиту для гражданской инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал по завершению второго дня встреч с министрами иностранных дел стран-участник НАТО в Бухаресте. Глава Госдепа США дал пресс-конференцию перед СМИ. Он пояснил, что требуется обеспечить киевскому режиму "лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры".

Мы также стараемся действовать очень взвешенно, и речь идет главным образом о Пентагоне и других, стараясь создать лучшую из возможных защиту для критически важной энергетической инфраструктуры на Украине, чтобы не было процесса, при котором все повторяется: происходит замена оборудования, его уничтожают, его опять приходится заменять. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт напомнил журналистам о том, что от Запада требуется также поставлять украинским властям технику для работы энергетической инфраструктуры и совершенствовать системы ее защиты, однако он призвал говорить об этом планировщиков и стратегов. Энтони Блинкен призвал коллег гарантировать Киеву не только военные поставки. В Госдепе добавили, что ВСУ по-прежнему нуждается в вооружении, многое из которого солдаты научились использовать "хорошо обдуманным образом" для обеспечения безопасности энергоструктуры страны.

Блинкен: Запад предоставил Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now