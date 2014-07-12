Блинкен: запрос на поддержку Украине предусматривает $15,5 млрд на сферу безопасности

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что запрос на военную поддержку Украине предусматривает 15,5 млрд долларов, выделяемых на сферу безопасности. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в рамках своего выступления перед законодателями в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США по бюджетным запросам на 2023 финансовый год.
Дополнительный запрос предусматривает выделение $15,5 млрд на сферу безопасности…В запросе отводится порядка $8,5 млрд на экономическую поддержку. Из этой суммы $7,5 млрд составит прямая бюджетная поддержка.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Напомним, что Белый дом в лице Джо Байдена таже запросит у Конгресса США еще 33 млрд долларов на военную поддержку Украины. Пакет помощи Киеву будет включать более 20 млрд военной помощи, 8,5 млрд экономической и 3 млрд гуманитарной.
США не войдут в МУС, но поддерживают расследование действий ВС РФ на Украине.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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