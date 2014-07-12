Блинкен: запрос на поддержку Украине предусматривает $15,5 млрд на сферу безопасности

В Госдепе США рассказали, на какие статьи расходов пойдут средства.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что запрос на военную поддержку Украине предусматривает 15,5 млрд долларов, выделяемых на сферу безопасности. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в рамках своего выступления перед законодателями в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США по бюджетным запросам на 2023 финансовый год.

Дополнительный запрос предусматривает выделение $15,5 млрд на сферу безопасности…В запросе отводится порядка $8,5 млрд на экономическую поддержку. Из этой суммы $7,5 млрд составит прямая бюджетная поддержка. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что Белый дом в лице Джо Байдена таже запросит у Конгресса США еще 33 млрд долларов на военную поддержку Украины. Пакет помощи Киеву будет включать более 20 млрд военной помощи, 8,5 млрд экономической и 3 млрд гуманитарной.

США не войдут в МУС, но поддерживают расследование действий ВС РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

