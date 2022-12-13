Блинкен: внесение РФ в список спонсоров терроризма имело бы нежелательные последствия

В Госдепе объяснили, что не будут признавать Москву "спонсором терроризма".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пояснил, что внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма имело бы нежелательные последствия для национальной безопасности Вашингтона. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления перед местными законодателями в профильном комитете Сената Конгресса по ассигнованиям. Эксперт добавил, что правительственные силы рассматривают другие меры воздействия на Россию. В частности, речь идет о внесении страны в другой список. Конкретных подробностей чиновник приводить не стал.

...Влечет за собой также некоторые потенциально нежелательные последствия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, то Белый дом подчеркивал в сентябре 2022 года общественности, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. Ранее с публичным призывом внести в него Москву к Вашингтону обратился киевский режим, а также аналогичные инициативы исходили от членов Конгресса США.

Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

