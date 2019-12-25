Блинкен: страны напоминают США об их военных кампаниях из-за ситуации вокруг Украины

Глава Госдепа США рассказал, что в ситуации с Украиной все делится на черное и белое.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что страны напоминают США об их военных кампаниях, а также о других вмешательствах в дела третьих государств из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление чиновник из внешнеполитического ведомства сделал в рамках выступления на онлайн-конференции, организованной университетом Мичигана.

В разных частях мира, разных странах это воспринимают по-разному….например, точки, в которых в прошлом мы осуществляли вмешательство. И они задают совершенно законные вопросы относительно того, как с этим соотносится происходящее сейчас на Украине. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен подчеркнул, что "счастлив говорить об этом", но при этом он думает, что американская сторона ранее ясно высказывалась на этот счет. Он уточнил, что в обычное время общество имеет дело с оттенками серого, однако существуют периоды, когда все делится только на черное и белое. По мнению Блинкена, в ситуации с Украиной есть конкретный и явный агрессор, а также - явная жертва. Он призвал третьи страны принимать это во внимание.

Блинкен: в интересах американцев не воевать с Россией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

