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Блинкен счел вероятной агрессию со стороны РФ на этой неделе
Сегодня, 7:27
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Блинкен счел вероятной агрессию со стороны РФ на этой неделе

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В Госдепе призвали РФ решать вопрос на границе за сет дипломатии.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен счел вероятной агрессию со стороны РФ на этой неделе. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала France 24. Иностранец прокомментировал французским журналистам вопрос относительного того, считают ли власти США в действительности, что военное вторжение на территорию Украины начнется 16 февраля.

Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт обеспокоен тем, что Москва "идет на эскалацию" конфликта в ситуации, которая разворачивается на государственной границе с Украиной. Блинкен подчеркнул, что Россия размещает на территории все новые силы. По мнению госсекретаря США, власти Белого дома и дипломаты делают все возможное для того, чтобы убедить РФ идти по дипломатическому пути решения проблемы и мирно решать разногласия.

Блинкен назвал благоразумной эвакуацию дипломатов из Киева.

Фото: YouTube / CNBC Television
 

Теги: военное вторжение, госдеп, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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