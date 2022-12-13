Нед Прайс рассказал о рабочей поездке госсекретаря США.

Блинкен планирует посетить Китай в феврале, подтвердили в Госдепе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Ранее авторы материала в издании The Politico отметили, что рабочий визит в Пекин запланирован на 5-6 февраля текущего года.

Скажу, что госсекретарь Блинкен всецело рассчитывает посетить Пекин в следующем месяце. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат напомнил СМИ о том, что его коллеги занимаются планированием встреч на ежедневной основе. В том числе речь идет о контактах с китайскими представителями по вопросу того, чтобы мероприятия получились конструктивными, продуктивными и субстантивными.

Госдеп не стал комментировать возможные контакты Нарышкина и Бернса.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State